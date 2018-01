Gêmeas que nasceram unidas pelo peito e abdômen são separadas Duas meninas americanas de cinco meses que nasceram unidas pelo peito, abdômen e parte de um intestino foram separadas hoje com sucesso por cirurgiões de Rochester (Minnesota). No entanto, hoje mesmo uma das gêmeas, Isabella Carlsen, será submetida a outra cirurgia para a reconstrução de seu abdômen, disse um porta-voz da clínica, Lee Aase. Aase não informou se a outra menina, Abbigail, também vai precisar de uma operação como a da irmã. Um dos médicos, Christopher Moir, disse que a cirurgia foi muito complicada, mas que se havia 95% de certeza de que as pacientes sobreviveriam. As gêmeas, nascidas em Fargo (Dakota do Norte), foram operadas por uma equipe de 30 profissionais. O Centro de Pediatria John Hopkins informou que em média ocorre um caso de gêmeos unidos por diferentes partes do corpo a cada 70 ou 100 mil nascimentos.