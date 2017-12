Gêmeas siamesas são operadas em Singapura Os gêmeos siameses de onze meses do Nepal, que por quase três dias forma submetidos a cirurgias em Singapura, passam bem e devem deixar a sala de cirurgia em breve, informou o porta-voz do hospital onde eles estão internados. As irmãs, Ganga and Jamuna Shrestha, nasceram unidas pela cabeça com parte dos cérebros ligada. Os médicos começaram a operar os bebês às 4 horas da tarde de sexta-feira para tentar separar os crânios e esperavam terminar o procedimento em até 40 horas. Segundo os médicos Ganga e Jamuna têm personalidades muito distintas. Ganga é mais festeira e está sempre com fome, enquanto Jamuna é mais calma. Apesar de terem nascido conectadas, as meninas tendem a adormecer e ter fome em horários diferentes. Ganga and Jamuna - que têm nomes de rios da Índia - são de uma família pobre do Nepal e não teriam sobrevivido em um país tais condições.