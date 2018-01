Gêmeos morrem em acidentes parecidos com 2 horas de diferença Dois gêmeos de 70 anos morreram em dois acidentes de trânsito parecidos com duas horas de diferença um do outro: ambos foram atropelados por caminhões quando atravessavam a mesma rua de bicicleta. Os acidentes ocorreram na cidade finlandesa de Raahe, 600 quilômetros ao norte de Helsinque. "O primeiro irmão morreu quando atravessava a rua em sua bicicleta, sem perceber a chegada do caminhão", disse a jornalistas o comissário de polícia Mika Lindgvist. "Duas horas mais tarde, um quilômetro e meio ao sul de onde morreu o primeiro irmão, o segundo atravessou a mesma rua, também de bicicleta, e foi atropelado por outro caminhão".