Gêmeos negros de proveta nascem de casal branco Uma mulher branca deu à luz dois meninos negros, em conseqüência de um erro da clínica especializada em inseminação artificial, informou hoje a mídia britânica. Os médicos da clínica britânica confundiram e misturaram o esperma de diferentes doadores. Este seria o primeiro erro científico cometido em um tratamento de inseminação artificial no Reino Unido e pode desencadear uma dura batalha legal sobre quem seriam os verdadeiros pais dos gêmeos recém-nascidos. Segundo o The Sun, o casal de britânicos recorreu à clínica depois de ter tentado por vários anos ter um filho através de outros métodos. "Quando nasceram nossos gêmeos e depois de vermos que eram negros, achamos que o esperma fora misturado no laboratório", disse a mãe, que pediu ao jornal para não ser identificada. O casal já decidiu aceitar os gêmeos como seus, mas deverá iniciar uma causa judicial para determinar a identidade dos pais biológicos dos meninos. Cientistas britânicos disseram hoje que os médicos que participaram do tratamento misturaram esperma de um homem negro para fertilizar o óvulo da mulher. "No Reino Unidos, esta é a primeira vez que ocorre um erro desta magnitude, embora saibamos que existirá sempre uma possibilidade de um em um milhão. De qualquer forma, não há desculpas para explicar o que aconteceu", declarou um porta-voz do Serviço de Saúde Britânico (NHS, por sua sigla em inglês).