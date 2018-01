Gêmeos unidos pelo crânio passam por cirurgia Um par de gêmeos de dois anos de idade das Filipinas, unidos pelo topo da cabeça, entraram em cirurgia nesta quarta-feira. Algumas horas após o início do procedimento, um porta-voz do Hospital Pediátrico do Montefiore Medical Center disse que ?estamos comprometidos com a separação?. O hospital marcou uma entrevista coletiva para quinta-feira a fim de divulgar detalhes da cirurgia. A mãe dos dois, Arlene Aguirre, e a avó, Evelyn Aguirre, despediram-se dos gêmeos com beijos e lágrimas às portas da sala de operação. Esta será a quarta cirurgia sofrida pelos gêmeos desde outubro. Nesta quarta-feira os médicos pretendem abrir uma ?janela? no crânio, cortando a última grande veia compartilhada por ambos e em seguida completando a separação do cérebro.