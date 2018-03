Gene em tumor prevê sucesso de tratamento para câncer do cólon Um tipo de gene presente em tumores pode ajudar a prever se pacientes que apresentam câncer de cólon, recém-diagnosticado mas em estado avançado, podem ser beneficiados do tratamento com o medicamento Erbitux, da ImClone Systems, segundo dados divulgados no domingo. O estudo feito com um subconjunto de participantes de um teste clínico maior constatou que pacientes de câncer do cólon, cujos tumores continham o gene KRAS normal, ou tipo selvagem, podiam beneficiar-se significativamente do tratamento com o Erbitux, enquanto aqueles que apresentam gene KRAS que passou por mutações não se beneficiavam do medicamento da ImClone. Apresentados na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica em Chicago, os resultados demonstram que um exame genético pode ajudar a excluir aproximadamente um terço dos pacientes cujos cânceres não poderiam ser debelados com a ajuda do medicamento, que é caro e produzido por biotecnologia. Além disso, o exame pode identificar os pacientes com maiores chances de beneficiar-se do medicamento. Entre os pacientes que têm KRAS normal, 59,3 por cento viram seus tumores encolher em mais da metade depois de receber Erbitux e quimioterapia, contra 43,2 por cento no caso dos que fizeram apenas a quimioterapia. Segundo os pesquisadores, os resultados foram vistos como sendo estatisticamente significativos. O Erbitux não fez diferença alguma nos pacientes que apresentam o gene KRAS modificado por mutação.