Genebra bloqueia contas de Ben Ali e Gbagbo A Suíça bloqueou a fortuna do ex-ditador da Tunísia Zine El Abidine Ben Ali nos bancos do país, usados por ele para guardar milhões desviados durante os 23 anos em que esteve no poder. O governo suíço também confiscou os fundos de Laurent Gbagbo, que rejeita deixar a presidência na Costa do Marfim, apesar de não ter vencido as eleições.