Generais detêm até 40% do PIB Além de manterem uma impressionante influência política após a queda da ditadura de Hosni Mubarak, os militares egípcios têm um peso decisivo na economia nacional. Os cálculos dos analistas variam, mas estima-se que entre 10% a 40% do PIB do Egito estejam nas mãos dos generais, na forma de conglomerados nebulosos envolvidos nas atividades mais variadas - da fabricação de TVs, construção civil à indústria do turismo e o mercado de capitais. A atividade das empresas militares é segredo de Estado e jornalistas podem ir para a cadeira se investigarem o assunto. Não há dados confiáveis e analistas duvidam que, mesmo dentro das Forças Armadas, exista um controle centralizado dos negócios.