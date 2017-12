Generais iugoslavos endossam novo líder do Exército Generais iugoslavos endossaram hoje o novo chefe do Estado Maior do Exército, manifestando sua aceitação ao decreto do presidente Vojislav Kostunica, segundo o qual o coronel general Nebojsa Pavkovic foi destituído de suas funções e evitando uma potencial queda de braço entre os militares e o chefe de Estado. Ontem, Pavkovic recusou-se a aceitar sua demissão. O antigo aliado de Slobodan Milosevic prometeu desafiar o decreto presidencial que antecipa sua aposentadoria, apesar de ter garantido que não impediria que seu sucessor assumisse o cargo. Porém, a aceitação de seu substituto por diversos generais e almirantes parecia enfraquecer suas chances de permanecer firme em sua decisão. Apesar de alguns líderes do governo terem criticado o presidente por sua ação unilateral, os comandantes informaram por meio de um comunicado que estão "totalmente unidos em apoio" ao coronel general Branko Krga no posto de chefe do Estado Maior do Exército da Iugoslávia. A tevê estatal informou que Pavkovic transmitiu o cargo para seu sucessor, mas o militar negou tê-lo feito em entrevista à Pink Television. Ele disse ter apelado do decreto à Corte Constitucional. Kostunica demitiu Pavkovic por meio de um decreto especial na noite de ontem. Segundo ele, era necessário "garantiu o controle civil sobre o Exército. O presidente alegou ainda que Pavkovic "acredita estar acima do Exército e acima do Estado".