Generais salvadorenhos pagarão US$ 54,6 mi à vítimas de tortura Dois generais salvadorenhos foram responsáveis por ignorar atos de brutalidade e massacres contra civis cometidos por suas tropas durante a guerra civil no país centro-americano, concluiu um júri na Flórida nesta terça-feira. Por decisão do júri, os generais Carlos Eugenio Veides Casanova e José Guillermo García deverão pagar US$ 54,6 milhões em indenizações a três vítimas de torturas. Durante quatro semanas, o júri de 10 membros ouviu testemunhos e discutiu por 20 horas antes de chegar a uma decisão. Os generais, que vivem atualmente nos EUA, foram processados por um trabalhador eclesiástico, um médico e um professor que fugiram de El Salvador por medo, após serem torturados durante a guerra civil salvadorenha (1981-1992). Duas das vítimas, Carlos Mauricio e Neris González, estavam hoje no tribunal e choraram quando foi lido o veredicto. O advogado defensor dos generais, Kurt Klaus, disse que aconsselhará seus clientes a apelarem da sentença, já que eles não podem pagar a quantia fixada pelo veredicto. As vítimas, que também residem nos EUA, processaram os generais com base em uma lei de proteção às vítimas de tortura que permite aos tribunais americanos determinar os danos infligidos pelos que cometeram violações aos direitos humanos em outros países.