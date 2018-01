Generais são culpados por morte de ex-craque no Afeganistão Nove militares dos EUA, entre eles quatro generais, devem ser responsabilizados por conduta inadequada e vários erros que levaram à morte no Afeganistão do cabo Pat Tillman, um ex-astro do futebol americano. A investigação feita pelo Pentágono afirma que os militares não trabalharam o suficiente para obter todos os dados sobre o que ocorreu no dia da morte de Tillman, segundo trechos do relatório antecipado pela imprensa dos Estados Unidos. Tillam, de 27 anos, tinha desistido de um contrato de US$ 3,6 milhões para se alistar no Exército dos EUA. Ele morreu em abril de 2004, num combate contra insurgentes no Afeganistão. A primeira versão do Pentágono dizia que ele tinha sido abatido por fogo inimigo. Mas, um mês depois, as autoridades admitiram que ele poderia ter sido vítima de tiros de seus próprios companheiros.