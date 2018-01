General admite que houve golpe na Venezuela em 2002 Um general da Guarda Nacional da Venezuela admitiu, durante audiência judicial, que em 12 de abril de 2002 houve "um golpe de Estado" no país, e não "vácuo de poder", como pregaram os responsáveis pelos acontecimentos da época. Esta é a primeira vez que um dos participantes do afastamento do presidente Hugo Chávez admite que o que ocorreu foi um golpe. O general Carlos Alfonzo Martínez, um dos numerosos oficiais que se rebelaram no ano passado contra Chávez, no dia 11 de abril, reconheceu que o decreto que dissolveu os poderes públicos do país, emitido pelo governo provisório que substituiu Chávez, "foi um golpe de Estado". O presidente, que ficou afastado por dois dias (12 a 14 de abril), era acusado de não ter feito nada para evitar a morte de 19 civis que protestavam ao redor do palácio presidencial em Caracas. As mortes foram o pretexto dos generais, que acusavam Chávez de não governar. Alfonzo fez as declarações durante audiência no Tribunal Supremo de Justiça, num processo que pretende indiciá-lo por ter instigado a rebelião. O oficial foi detido em Caracas em dezembro e, desde então, permanece em prisão domiciliar. Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA