General adverte sobre possível aumento de ataques da resistência iraquiana O general americano Ricardo Sánchez advertiu hoje no Iraque sobre um possível aumento dos ataques nos meses que antecedem a entrega da soberania ao país em junho, ao mesmo tempo em que insurgentes mataram um soldado americano em um atentado à bomba numa estrada no norte do país. Sánchez também exortou os iraquianos a ajudar a encontrar o ex-ditador Saddam Hussein - que ele chamou de uma agulha em um palheiro - e disse que as forças dos EUA manterão sua ofensiva contra os insurgentes usando qualquer arma disponível. "Esperamos um aumento de violência quando estivermos preparando a entrega da soberania no fim de junho. Teremos alguns períodos em que haverá aumento da violência nos próximos meses", disse Sáchez em entrevista coletiva. Um chefe tribal, envolvido na resistência contra as tropas americanas, afirmou hoje que o ex-presidente Saddam Hussein está escondido no oeste de Bagdá. "Saddam goza de boa saúde e dirige as operações contra as tropas americanas", declarou Abu Mohamad, acrescentando que durante o tradicional mês muçulmano do Ramadã Saddam presidiu em Ramadi uma reunião "com dezenas de responsáveis do (deposto) Partido Baath". Abu Mohamad disse que Saddam faz visitas-supresa aos habitantes. "Ele não corre nenhum risco no oeste, pois os habitantes o defendem e não o trairão nunca", assegurou. Um grupo de insurgentes acionou uma bomba hoje em uma estrada na cidade de Mosul, norte do Iraque, durante a passagem de uma patrulha militar dos EUA. Um soldado morreu e dois ficaram feridos. Outra bomba foi detonada sobre uma ferrovia, provocando o descarrilamento de um trem, mas não há informação sobre feridos. Um menino iraquiano de 12 anos morreu no sábado quando estava brincando com uma bomba colocada pela resistência perto da cidade de Iskanderiya, 40 quilômetros ao sul de Bagdá. O menino encontrou a bomba em uma cesto de lixo coberto com verduras e latas de bebidas. Premiação - O Exército britânico condecorará o cocker spaniel Buster com a Medalha Dickin por seu desempenho no Iraque. Graças a seu olfato, Buster descobriu armas e explosivos escondidos no quartel de supostos extremistas na cidade de Safwan, sul do Iraque. A medalha foi criada em 1943 para premiar os animais membros das tropas do Reino Unido e da Commonwealth.