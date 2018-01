General almoça com lideranças curdas O administrador designado pelos Estados Unidos para comandar o novo regime provisório no Iraque, o general da reserva Jay Garner, teve hoje um almoço de trabalho com os líderes curdos iraquianos na localidade de Dukan, próximo a Sulaimaniya, norte do país. "O presidente (George W. Bush) fez uma ótima proposta para Iraque, a formação de uma federação, e nós a apoiamos", disse Jalal Talabani, chefe da União Patriótica do Curdistão (UPK), a Garner. O porta-voz do Partido Democrático do Kurdistan (PDK), Hoshiyar Zebari, classificou a reunião como ?muito importante?. ?É um momento crucialmente para o povo iraquiano e para os curdos". Zebari disse que é favorável a uma solução federal: "Sim, penso que nós (curdos) teríamos tudo a ganhar se estivermos integrados e representados. A Federação é o solução para os curdos do novo Iraque".