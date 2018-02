General americano diz que mídia árabe mente sobre Faluja O comandante das forças americanas no Iraque denunciou dois canais árabes de TV de mentir sobre a ação das tropas dos EUA na cidade de Faluja, reduto da resistência sunita à ocupação. O general John Abizaid disse que as estações Al-Jazira e Al-Arabiya transmitem reportagens falsas, dizendo que americanos vêm, deliberadamente, usando civis como alvos. ?Elas não estão sendo verdadeiros em sua reportagem?, disse Abizaid. ?Não estão sendo precisas. É absolutamente claro que as forças americanas vêm fazendo o melhor para proteger civis, ao mesmo tempo em que atingem os alvos militares?. Protestos antiamericanos irromperam no Cairo, capital do Egito, com multidões prestando apoio aos rebeldes de Faluja. E até mesmo o rei Abdullah da Jordânia, um importante aliado dos EUA no Oriente Médio, enviou ajuda aos moradores da cidade, dizendo que Faluja está submetida a ?cerco, matança e destruição?.