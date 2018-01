General americano faz visita discreta a Bagdá O general americano Tommy Franks, arquiteto da vitória militar dos Estados Unidos sobre o Iraque, fez sua primeira viagem a Bagdá, mas não se deixou ser visto pelos habitantes da capital, cidade que ainda não está totalmente segura e onde restam áreas de resistência e milicianos dispostos a atacar. A visita discreta de Franks é coerente com uma recente promessa do general: "Não haverá marcha triunfal sobre Bagdá." No domingo, ele anunciou, sem fornecer detalhes, que visitaria a capital, mas tentaria ser discreto para que os habitantes da cidade - mais de 5 milhões - não vissem os americanos como conquistadores. Por motivos de segurança, militares americanos na sede do Comando Central dos Estados Unidos em Doha, Catar, confirmaram a viagem somente após a chegada de Franks a Bagdá. O general seria um dos principais alvos de eventuais atentados por parte de milicianos leais a Saddam Hussein. Veja o especial :