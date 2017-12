General brasileiro assume comando da força de paz no Haiti Numa cerimônia que durou pouco mais de duas horas e foi fechada ao público, o general brasileiro Augusto Heleno Ribeiro Pereira assumiu o comando da missão de estabilização da ONU para o Haiti (Minustah). Num discurso feito em três idiomas - francês, espanhol e português - ele elogiou os militares que participarão da operação e conclamou o povo haitiano a realizar um desarmamento físico, mas também de espírito: "Estamos aqui representando as Nações Unidas para trabalhar com vocês, numa completa integração de forças para ajudar na reconstrução do Haiti".