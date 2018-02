General desertor torna-se porta-voz dos dissidentes O ditador sírio Bashar Assad agora tem um inimigo íntimo na oposição. Manaf Tlass, seu amigo de infância e ex-general das Forças Armadas, posicionou-se ontem como um dos porta-vozes da dissidência depois de desertar, há poucas semanas. Em um pronunciamento enviado à rede de TV Al-Arabiya, o militar conclamou seus compatriotas a se unirem "pelo pós-Assad" e a construir "uma nova Síria". O pronunciamento foi o primeiro em que o general demarca sua distância de Assad e do regime, do qual participou por longo tempo, como seu pai, ex-ministro da Defesa de Hafez Assad, pai do atual ditador.