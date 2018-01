General do Tajiquistão é morto em atentado O general Akimsho Jafizov, diretor do Instituto Militar do Ministério da Defesa do Tajiquistão, foi assassinado nesta sexta-feira com vários tiros disparado por um desconhecido, na capital, Dushanbe, informou o Ministério do Interior desta república da Ásia Central. Jafizov foi surpreendido quando entrava no automóvel, em frente à sua residência. O local do crime foi isolado e peritos militares iniciaram as investigações para esclarecer o homicídio.