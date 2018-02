General do Vietnã diz que EUA serão derrotados no Iraque O general Vo Nguyen Giap, herói da guerra do Vietnã contra o regime colonial francês há 50 anos, advertiu que os EUA serão derrotados no Iraque. "Qualquer força que desejar impor sua vontade sobre a de outras nações certamente falhará e será derrotada. Toda nação tem direito à independência", afirmou o general durante uma entrevista coletiva, ao ser questionado sobre a presença americana no Iraque. O militar de 93 anos não quis dar sua opinião sobre as táticas dos EUA no Iraque, alegando que não estudou a situação profundamente. Giap, que é uma lenda viva no Vietnã, teve um importante papel na rebelião contra os franceses, que terminou com a vitória vietnamita na Batalha de Dien Bien Phu, há 50 anos. Ele também teve uma importante participação na derrota dos EUA na Guerra do Vietnã (conhecida pelos vietnamitas como Guerra Americana), iniciada anos depois. A histórica derrota da guarnição francesa e o começo do fim do regime colonial francês no que então era a Indochina completará 50 anos no dia 7, em meio a várias celebrações, cuja estrela será o famoso general. A batalha inspirou levantes em outras colônias em todo o mundo. Mas a paz permaneceu distante para o Vietnã e Giap participou de uma longa e sangrenta guerra com os americanos, que terminou com a queda de Saigon e novamente com a derrota das forças estrangeiras, em 30 de abril de 1975.