General dos EUA defende gay 'capaz de lutar na guerra' O principal general dos Estados Unidos no comando no Iraque disse hoje que qualquer pessoa - gay ou heterossexual - deve receber permissão para servir o Exército "desde que seja capaz de lutar nossas guerras". O comentário do general Raymond Odierno é um dos primeiros a ser feito por um líder militar graduado no comando de tropas em uma guerra desde que o Pentágono anunciou, no início deste mês, que estudaria a questão.