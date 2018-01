General dos EUA diz que Coréia do Norte é ameaça A Coréia do Norte é uma ameaça à estabilidade global e um obstáculo nos esforços para se conseguir a paz, diz o comandante das forças dos Estados Unidos na Coréia do Sul. Os comentários do general Leon LaPorte foram feitos um dia antes de os Estados Unidos, China e Coréia do Norte promoverem uma reunião, em Pequim, para discutir o programa nuclear de Pyongyang. Ele considerou que a Coréia do Norte representa uma ameaça mundial pelo suposto desenvolvimento de armas nucleares no país, proliferação de tecnologia de mísseis e concentração de forças convencionais nas proximidades da fronteira com a Coréia do Sul. "A Coréia do Norte tem um economia que está à beira de quebrar e tem um ativo programa de armas nucleares", acusou LaPorte num fórum promovido pela Liga da Liberdade da Coréia, um grupo civil. A ameaça militar da Coréia do Norte "é na verdade um obstáculo para a paz neste região", anunciou o comandante. "Isto não é uma suposição. É um fato verdadeiro". O general LaPorte comanda 37.000 soldados dos EUA baseados na Coréia do Sul, uma herança da Guerra da Coréia, de 1950 a 1953.