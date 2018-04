General dos EUA quer 'mudança cultural' no Afeganistão O general dos Estados Unidos Stanley McChrystal afirmou que o país e outras tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) devem realizar uma "mudança cultural" na campanha no Afeganistão, com o objetivo de diminuir o número de mortes entre civis afegãos. McChrystal falou sobre o tema em uma visita a Camp Leatherneck, uma nova base dos EUA, com milhares de marines, em Helmand, no sul do Afeganistão. Helmand é a província mais violenta do país e a região onde mais se produz ópio no mundo.