General encarregado do Iraque visita o norte do país Um líder político curdo disse que seu povo irá postergar suas aspirações de independência e viver dentro do Iraque, pelo menos por enquanto. Os comentários de Jalal Talabani, líder da União Patriótica do Curdistão, um dos dois mais importantes grupos curdos, foram feitos enquanto o general da reserva americano Jay Garner, que supervisiona a reconstrução do Iraque, realizava sua primeira viagem ao norte desde a invasão liderada pelos EUA. "Nosso sonho é viver dentro dos parâmetros de um Iraque democrático", disse Talabani. "Apesar de acreditarmos que o povo curdo, como outros povos no mundo, tem direito à autodeterminação, neste momento queremos trabalhar dentro da estrutura do Iraque", afirmou ele a repórteres, após ter se reunido com Garner. Os curdos formaram um governo regional em 1991, sob a proteção de aviões de combate americanos que patrulhavam uma zona de exclusão aérea no norte do Iraque. Foi a primeira vez que Garner visitou a região desde que ele administrou a Operação Providenciar Conforto, uma missão de ajuda humanitária lançada depois que Saddam Hussein esmagou uma rebelião curda que se seguiu à Guerra do Golfo, em 1991. Sua chegada a Sulaymaniya ocorreu exatos 12 anos depois do desembarque na região que fez em sua missão anterior, informou Barham Salih, primeiro-ministro do enclave autônomo curdo. Hiwa Abdullah, um professor de árabe, ficou feliz em ver Garner na região. "Pelo menos com os americanos, não temos mais medo de ataques químicos e genocídio", explicou. Ele se referia à vida sob o regime de Saddam, que ordenou um ataque com gás venenoso, em 1988, que matou milhares de curdos iraquianos.