General garante vitória dos EUA em Kunduz O comandante das forças americanas no Afeganistão, general Tommy Franks, afirmou nesta quarta-feira que os EUA "vão prevalecer" e conseguirão tirar as tropas do Taleban que ainda resistem na cidade de Kunduz, no norte afegão. ?No final do dia, nós prevaleceremos em Kunduz", disse Franks em entrevista realizada numa base americana no Usbequistão. "Nós precisamos completar o trabalho em Kandahar... E, mais importante, nós temos que completar a destruição da rede terrorista Al-Qaeda", acrescentou o militar americano. No começo desta quarta-feira, caças americanos atacaram posições do Taleban em Kandahar, no sul do Afeganistão. A agência Afghan Islamic Press (AIP), com sede no Paquistão, afirmou que duas pessoas morreram, mas a informação não pôde ser confirmada. Um comandante da Aliança do Norte, grupo que se opõe ao Taleban e atualmente controla três quartos do Afeganistão, previu uma rápida rendição em Kunduz. "Nós esperamos que as negociações sejam concluídas (hoje)", disse Mohammed Daoud, um general da Aliança. Daoud disse que está negociando com o comandante do Taleban em Kunduz, Dadullah, e com o vice-ministro da defesa taleban, mulá Fazil Muslimyar. O comandante da Aliança do Norte afirmou que os combatentes chechenos, árabes e paquistaneses que seguem o terrorista Osama bin Laden não participam das conversas. Leia o especial