General Hayden cotado para ser novo titular da CIA O general da Força Aérea Michael V. Hayden, o "número dois" do Diretor de Inteligência Nacional, John Negroponte, desponta como provável novo chefe da CIA, de acordo com especulações publicadas neste sábado na imprensa americana. Citando "altos funcionários" do governo, os jornais The New York Times e The Washington Post afirmam que Hayden é o candidato com mais chances de substituir Porter Goss. O pedido de renúncia "inesperado" de Goss, por motivos não divulgados, foi aceito na sexta-feira pelo presidente George W. Bush. A imprensa dos EUA prevê a nomeação de Hayden para segunda-feira. The New York Times observa, entretanto, que o general poderia encontrar dificuldades para ser confirmado pelo Senado. Há vários meses, a publicação revelou que a Agência Nacional de Segurança (NSA) estava espionando as comunicações telefônicas e pela internet de cidadãos americanos. A polêmica levantada pelas denúncias pode voltar à tona na comissão do Senado que vai sabatinar o indicado. O general Hayden era diretor da NSA até o ano passado, quando foi nomeado primeiro vice-diretor do recém-criado Escritório do Diretor de Inteligência Nacional. O órgão tem autoridade sobre todas as 16 agências de serviços secretos dos EUA, inclusive a CIA.