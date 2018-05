General iraquiano é morto a tiros em Bagdá

Jassim era vice-comandante da Força Aérea iraquiana na base de Al-Muthanna, no centro de Bagdá. Ele estava em seu carro em um bairro movimentado no oeste da capital, chamado Ghazaliyah, quando foi morto a tiros, informou um funcionário do Ministério do Interior, pedindo anonimato.

Ontem, um funcionário do setor de cultura escapou da morte quando uma bomba detonou em seu carro. Dois seguranças do funcionário Shafiq al-Mehdi ficaram feridos. Um dia antes, o vice-chefe de polícia da província de Kirkuk, no norte iraquiano, escapou de uma tentativa de homicídio. Um membro das forças de segurança foi morto e 30 pessoas se feriram nesse ataque.

Na semana passada, um alto funcionário da chancelaria iraquiana, chefe da agência tributária do país, e um coronel do Exército foram mortos por homens usando armas com silenciadores. Um chefe de departamento da polícia foi ferido em um ataque separado.

A violência caiu no Iraque desde seu pico em 2006 e 2007, mas os ataques permanecem, especialmente na capital. Um total de 247 pessoas morreram por causa da violência em março, segundo dados oficiais. As informações são da Dow Jones.