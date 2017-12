General libanês que tomou chá com israelenses é preso Um general libanês foi preso nesta quarta-feira depois de aparecer num vídeo confraternizando com soldados israelenses que capturaram sua base no sul do Líbano durante a invasão do país. O general de brigada Adnan Daoud foi convocado e colocado sob custódia para interrogatório, informou o ministro do Interior, Ahmed Fatfat, num comunicado. Daoud era o comandante de uma força conjunta de 1.000 policiais e soldados que estava baseada em Marjayoun, sul do Líbano. Tropas israelenses capturaram a base na semana passada e mantiveram detidos 350 soldados por um dia, e depois permitiram que eles deixassem a zona ocupada. O forte, dispondo apenas de armas leves, não resistiu à força israelense. No vídeo, divulgado inicialmente na tevê israelense, Daoud é visto tomando chá com sorridentes soldados israelenses e depois andando com eles nos jardins da base. O Líbano está em estado de guerra com Israel. Qualquer contato com o Estado judeu é punível com prisão.