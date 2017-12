General paquistanês é alvo de atentado em Karachi Homens não identificados atacaram o comboio de um general paquistanês em Karachi, no sul do Paquistão, nesta quinta-feira. O general Ahsan Saneem Hayat, comandante do exército de Karachi, saiu ileso do atentado. Mas cinco militares ficaram gravemente feridos. Após os disparos contra os veículos, uma bomba também explodiu na estrada pela qual passava o comboio. A explosão não deixou vítimas.