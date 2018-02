General pede ajuda externa contra rebeldes O comandante das Forças Armadas do Mali, general Ibrahim Dembele, pediu ontem uma intervenção estrangeira no país para ajudar a combater rebeldes da etnia tuaregue e outros grupos insurgentes. O pedido foi feito dois dias depois de uma reunião do bloco de países do Oeste da África, na Costa do Marfim, para discutir o assunto. Os tuaregues e militantes islâmicos controlam o norte do Mali.