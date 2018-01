General promete "construir a democracia" no Iraque Centenas de representantes religiosos, políticos e civis iraquianos se reuniram com o administrador interino do Iraque, o general americano da reserva Jay Garner, que lhes prometeu "construir a democracia". O encontro ocorreu no Palácio de Congressos, em Bagdá. "É nossa responsabilidade começar hoje, no dia do 66º aniversário de Saddam Hussein, o processo democrático do Iraque", disse Garner a jornalistas, antes do início dos debates. Participaram da reunião representantes, mas não os líderes, do Conselho Supremo da Revolução Islâmica Iraquiana (Sciri), a mais influente facção xiita com base no Irã; do Congresso Nacional Iraquiano (CNI), o maior grupo da oposição laica ao regime de Saddam; e movimentos curdos estabelecidos no norte do país. Também participaram do encontro chefes tribais dos grupos étnicos que compõem a população iraquiana e líderes religiosos sunitas e xiitas. Foi decidido que um novo encontro será realizado em um mês, quando poderá ser escolhido um governo interino para o Iraque. Pouco antes, uma grande manifestação reuniu milhares de pessoas, em sua maioria xiitas, numa praça na frente do Hotel Palestina, sede da administração civil dos EUA no Iraque. "Não à arrogância, não à ocupação, e sim à unidade islâmica" e "nossa alma, nosso sangue, sacrificaremos por ti, Iraque" foram algumas das palavras de ordem dos manifestantes. Os xiitas, 65% da população iraquiana, exigem representação proporcional no governo de transição. Veja o especial :