General promete para breve governo central no Iraque Em meio a um crescente descontentamento dos grupos que faziam oposição à ditadura de Saddam Hussein, o chefe do governo interino americano no Iraque, general reformado Jay Garner, prometeu que "em breve haverá um governo central iraquiano representativo de todos os setores da sociedade". Líderes dos grupos de oposição rejeitaram o papel atribuído por Washington a Garner e asseguraram que os próprios iraquianos são capazes de governar seu país. O militar da reserva americano afirmou em Irbil, no norte do país, que "em breve haverá um governo central iraquiano representativo de todos os setores do país" e acrescentou que, segundo indicações dos principais setores iraquianos, no futuro o Iraque deverá ter uma estrutura federal, baseada em autonomias regionais. Garner, que, após a Guerra do Golfo de 1991, foi o responsável pela operação anglo-americana de proteção à população curda no norte do Iraque, foi recebido em Irbil - bastião do Partido Democrático do Curdistão (PDK) - com calorosas manifestações de amizade. O Iraque não necessita do general americano Jay Garner como chefe do governo civil do país e o poder deve ser entregue aos iraquianos, disse Abdel Aziz Hakim, número dois do Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque (Sciri), organização xiita apoiada pelo Irã. Durante uma entrevista à imprensa em Kerbala, cidade santa xiita, Hakim indicou que a peregrinação pacífica de milhares (que chegaram a milhões) de pessoas a essa cidade "prova que os iraquianos são capazes de administrar seus próprios assuntos". A presença americana no Iraque, acrescentou, é "ocupação", mas a oposição que lhe será imposta não será militar. O braço militar do Sciri, a Brigada Al-Badr, "não tem a intenção de enfrentar as forças da coalizão ou outras forças que são suas aliadas", acrescentou Hakim.