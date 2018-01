General que comandará reconstrução do Iraque chega a Bagdá O general da reserva norte-americano Jay Garner, encarregado de supervisionar a reconstrução do Iraque após a queda do regime de Saddam Hussein, chegou nesta segunda-feira a Bagdá. ?Não há nada melhor na vida de uma pessoa que ajudar aos outros, e é isto que vamos fazer?, disse o general ao desembarcar no aeroporto de Bagdá vindo do Kuwait. Segundo Garner, a prioridade é restaurar os serviços básicos como água e eletricidade, assim que possível. ?Será um desafio, mas ficaremos aqui o tempo que for necessário?, salientou. Além do general, 19 administradores civis vão iniciar o trabalho de campo no Iraque. Outros 450 se integraram ao grupo até o fim do mês. Na semana passada, em Nasiriya, Garner participou da primeira reunião de integrantes da oposição iraquiana com objetivo de traçar os caminhos de um Iraque pós-Saddam. Veja o especial :