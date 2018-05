General renegado da Costa do Marfim é morto na capital

Um comandante das forças de Soro disse que seus soldados encontraram o corpo de Coulibaly já sem vida quando tomaram a fortaleza. Coulibaly ajudou o presidente eleito, Alassane Ouattara, a derrotar as forças do presidente com mandato vencido Laurent Gbagbo, que se recusava a deixar o cargo. No decorrer de abril, contudo, ele não quis depor as armas e acabou sendo atacado pelas tropas do governo Ouattara. As informações são da Associated Press.