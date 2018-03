General russo morre em acidente de helicóptero O general da reserva do exército e político russo, Alexander Lebed, governador do território de Krasnoyarsk, na Sibéria, e ex-candidato a presidente nas eleições de 1996, morreu na madrugada deste domingo, em decorrência de ferimentos causados por um acidente de helicóptero. Lebed ficou conhecido também por ter sido o principal negociador do acordo de paz que encerrou a primeira guerra da Chechênia, também em 1996. As causas do acidente ainda não estão totalmente esclarecidas mas, aparentemente, o helicóptero Mi-8 no qual viajavam Lebed e mais cinco funcionários públicos da cidade de Ermakovo, em Krasnoyarsk, chocou-se contra uma linha elétrica por conta da má visibilidade e caiu, próximo à localidade de Aradán, no sul da província. Lebed morreu no hospital a que foi levado. Os outros ocupantes da aeronave ficaram gravemente feridos, e ainda correm risco de vida. O presidente do país, Vladimir Putin, comunicou seu profundo pesar aos familiares de Lebed, e encarregou ao ministro de Situações de Emergência, Serguéi Shoigú, a formação de uma comissão para investigar o acidente.