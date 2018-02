General sequestrado pelas Farc deve ser libertado

Alzate, um suboficial e uma advogada estão em controle das Farc no departamento de Chocó, no oeste da Colômbia. Não está claro o que o oficial estava fazendo na zona perigosa sem segurança pessoal.

Vários parlamentares afirmaram que assim que for liberado, Alzate deverá dar explicações ao Congresso. "Em algum momento ele terá de dar uma explicação à Segunda Comissão (do Senado), que é a encarregada do controle político das forças militares'', afirmou David Name, presidente do Congresso e membro do Partido de La U.

O sequestro de Alzate levou Santos a suspender temporariamente o processo de paz que seu governo realizada desde o final de 2012 em Cuba com as Farc. O Chefe de estado disse que as negociações serão retomadas após a libertação do general.

Na terça-feira, as Farc liberaram no noroeste colombiano dois soldados que estavam presos desde nove de novembro. Fonte: Associated Press.