General sírio é morto por terroristas, diz agência A agência de notícias estatal da Síria (SANA) divulgou que três homens armados de um grupo terrorista mataram um general do país em Damasco neste sábado. Caso seja confirmado, o ataque seria o mais agressivo até o momento a um oficial das forças armadas sírias desde março do ano passado, quando começaram os protestos no país.