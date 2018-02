General sugere redução de soldados na região O general David Petraeus, comandante do Exército dos EUA no Iraque, afirmou ontem que recomendará uma nova redução do contingente de soldados americanos na região antes de deixar o cargo em setembro. O general trocará o comando das tropas no Iraque pela chefia das operações americanas no Oriente Médio, Ásia Central e Chifre da África.