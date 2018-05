Segundo relatos da imprensa tunisina, o general Amar se recusou a obedecer ordens do governante Zine El Abidine Ben Ali, em janeiro deste ano, para atirar nos manifestantes. O papel do Exército durante os levantes populares, que acabaram com os 23 anos do regime autocrático de Ben Ali, atraiu o respeito da população. Ben Ali fugiu para a Arábia Saudita em 14 de janeiro. As informações são da Associated Press.