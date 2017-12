General venezuelano pede a renúncia do presidente Um oficial da Força Aérea pediu nesta segunda-feira a renúncia do presidente Hugo Chávez, tornando-se o quarto oficial do alto escalão a fazer este pedido em menos de um mês. O general Román Gómez Ruiz pediu a Chávez que renuncie, indicando que os militares estão descontentes com a corrupção que, supostamente, reina no governo, e a maneira com que o presidente lida com as Forças Armadas. Em entrevista coletiva, Gómez pediu a Chávez que "renuncie pacificamente e assuma a responsabilidade de seu fracasso".