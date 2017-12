Genérico do Prozac é liberado nos EUA A Pharmaceutical Resources Inc. poderá comercializar a versão genérica de um dos remédios mais usados no mundo, o Prozac, da Eli Lilly & Co. A venda poderá começar já no terceiro trimestre deste ano. Num comunicado divulgado nesta quinta-feira, a empresa informou que espera vender cápsulas de 10 mg, 20 mg e 40 mg durante o período que seria de exclusividade da Eli Lilly. O Barr Laboratories também informou que pretende lançar o genérico do antidepressivo de 20 mg no mercado no dia 2 de agosto ou antes. A comercialização foi autorizada pela Corte Federal de Apelações de Washington, que anulou a patente da Eli que preservava o Prozac até 2003. No final da noite desta quarta-feira, uma corte com três juízes decidiu mudar o prazo para o fim da patente do Prozac para fevereiro deste ano.