Genro de Saddam teria sido detido Um dos genros de Saddam Hussein foi detido, afirmou, neste domingo, Ahmed Chalabi, líder da oposição iraquiana apoiado pelos Estados Unidos, à rede de televisão Fox News. O detido seria Jamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti, casado com Hala, a filha mais nova de Saddam, e ex-vice-diretor do Escritório de Assuntos Tribais no governo do ex-mandatário. O comando central dos EUA disse que que ainda não foi oficialmente informado a respeito da prisão. Chalabi, que estava em Bagdá, falou em entrevista ao canal americano de televisão. Veja o especial :