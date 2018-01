Genro de Trump viaja para Israel para tentar negociar acordo de paz com palestinos

JERUSALÉM - Jared Kushner, genro e conselheiro de Donald Trump, se reuniu na quarta-feira, 21, em Jerusalém, com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O objetivo da visita foi relançar o processo de paz com os palestinos.

Kushner, acompanhado pelo emissário especial americano para o Oriente Médio Jason Greenblatt, disse que as "duas partes reafirmaram seu compromisso com o objetivo do presidente Trump por uma paz verdadeira entre israelenses e palestinos".

"É uma oportunidade para continuar com nossos objetivos para a segurança, a prosperidade e a paz", afirmou Netanyahu a seu interlocutor, segundo um breve vídeo difundido por seu gabinete.

"Sei de seus esforços e os do presidente e estou ansioso para começar a trabalhar com os senhores", acrescentou Netanyahu.

Kushner visitou mais cedo a família da policial israelense morta em um ataque palestino na noite da sexta-feira passada.

Kushner e Greenblatt acompanharam Trump durante sua visita a Jerusalém no final de maio e devem realizar várias viagens à região nos próximos meses para tentar chegar ao que a Casa Branca define como um "acordo de paz histórico".

As negociações de paz israelense-palestinas estão paradas desde 2014. / AFP