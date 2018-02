George Bush lamenta o assassinato de Qadir O presidente dos Estados Unidos George W. Bush disse que o vice-presidente afegão Haji Abdul Qadir era um "combatente pela liberdade", ao comentar com jornalistas o fato de Qadir ter sido assassinado hoje em Cabul. Ele foi morto a tiros, quando entrava em um automóvel, saindo de seu gabinete. Bush fez uma declaração curta, em Kennebunkport, onde passa um fim de semana descansando com sua família. O presidente conversou com os jornalistas, depois de ter jogado uma partida de golfe, e declarou-se muito afetado pelo ocorrido. Bush disse ter ordenado o envio de uma mensagem de condolências ao presidente provisório do Afeganistão Hamid Karzai. O Departamento de Estado informou que os Estados Unidos, que lideram uma coalizão internacional no Afeganistão, ajudarão o governo de Cabul a investigar o assassinato.