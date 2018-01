George Bush nasceu em Bagdá há 6 semanas. E chora Um novo George Bush - muito provavelmente o único no país - nasceu em Bagdá há seis semanas, filho de pai e mãe iraquianos, que o agraciaram com esse nome, dizem, em agradecimento ao presidente americano. Enquanto Baby Bush - ou melhor, George Bush Abdul Kader Faris Abed El-Hussein - chorava no berço, seus pais, Nadia, de 34 anos, e Abdul, de 41, disseram à Associated Press que o nome foi escolhido em homenagem ao presidente americano. Segundo o casal, ?todos os iraquianos odiavam Saddam Hussein? e, se eles tivessem tido gêmeos, ?um se chamaria George Bush e o outro, Toany Blair?. O bebê nascido em 11 de julho pesando 3,5 quilos tem dois irmãos mais velhos, com nomes tradicionais: Omar e Ali.