George Clooney contraiu malária no Sudão pela 2ª vez O ator norte-americano George Clooney contraiu malária quando visitou o Sudão, no começo deste mês, mas já se recuperou. O agente dele, Stan Rosenfield, disse que é a segunda vez que o artista contrai a doença. Clooney deve falar hoje sobre o tema e também sobre seu trabalho na África no programa de Piers Morgan, na emissora CNN.