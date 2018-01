George Clooney pede para UE mais compromisso com Darfur O ator americano George Clooney aproveitou a reunião da União Européia (UE) por ocasião do 50º aniversário do Tratado de Roma para pedir um maior compromisso de seus líderes em favor de uma solução para a região sudanesa de Darfur. Após elogiar "a liderança da Alemanha" na busca de uma solução pacífica e agradecer a chanceler Angela Merkel pelo grau de compromisso mostrado até agora em relação ao conflito, Clooney pediu aos líderes da UE que abordem o conflito na agenda do bloco. O ator, que no ano passado viajou a Darfur, dirigiu a mensagem por meio de uma carta à chanceler, apontando que "chegou o momento de adotar fortes sanções" para frear a violência. Em um momento de seu discurso na cerimônia de assinatura da Declaração de Berlim, Merkel defendeu que se ponha "fim à imensa dor em Darfur e no Zimbábue", pediu ao presidente Omar Hassan Ahmad al-Bashir que acate a resolução da ONU e aludiu à oportunidade de "levar em consideração sanções mais duras". O presidente sudanês se opõe categoricamente ao posicionamento de uma força de pacificação da ONU em Darfur, em substituição das tropas da União Africana, que até agora são incapazes de manter a segurança na região. O conflito em Darfur jádeixou mais de 200 mil mortos e 2 milhões de refugiados.