George W. Bush espera que Jeb dispute em 2016 O ex-presidente George W. Bush, filho do ex-presidente George Bush, declarou ontem que gostaria de ter outro ex-presidente na família: Jeb Bush, ex-governador da Flórida. Recentemente, o republicano Jeb afirmou que não teme uma herança negativa dos dois mandatos do irmão George, que terminou seu governo com baixa popularidade.