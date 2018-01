George W. Bush inicia visita à noite ao Reino Unido O presidente dos EUA, George W. Bush, inicia visita, à noite, ao Reino Unido, onde será recebido pelo príncipe Charles. Amanhã, Bush terá um encontro com a Rainha Elizabeth II. O epicentro da viagem do presidente norte-americano será o encontro com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, seu principal aliado na guerra contra o Iraque. As agências de notícias não informam o dia e horário do encontro em Downing Street.