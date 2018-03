Geórgia acusa Rússia de explodir ponte para Abkházia A Geórgia acusou hoje as forças russas de destruírem uma ponte que leva à província separatista da Abkházia. Segundo o governo da Geórgia, a intenção dos russos é isolar os georgianos étnicos que vivem na área. Um porta-voz do Ministério do Interior do país disse que as tropas russas demoliram a ponte entre Gali, na Abkházia, e Zugdidi, na Geórgia. Segundo ele, essa era uma das últimas passagens para a província. A maioria dos habitantes de Gali são georgianos étnicos. O Ministério da Defesa da Abkházia culpou a própria Geórgia pelo bombardeio. Já o Ministério de Defesa russo ainda não comentou a acusação.